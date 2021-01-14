زعم وزير الاستخبارات الصهيوني، إيلي كوهين، أنه يتوقع التطبيع مع موريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، توقع الوزير الصهيوني، في تصريح له، أن تطبيع العلاقات مع كل من موريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى السعودية وسلطنة عمان وقطر قريبا، لاسيما بعد التقارب بين قطر والسعودية ما يزيد من الفرص للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة."