أكد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شعلال جمال أن الشركة ضمنت تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد الضرورية رغم تداعيات وباء كورونا منذ بدء انتشاره في أوائل السنة المنصرمة، وأن القطاع سيتعزز بإطلاق مشاريع ضخمة في المناطق الصناعية والمناجم الكبرى.

وأوضح شعلال جمال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تنقل حوالي 4 ملايين طن سنويا من المواد الأساسية والإستراتيجية للاقتصاد الوطني على غرار الحبوب، المحروقات، الوقود، الفوسفات والحديد معتبرا إياها شريان الاقتصاد الوطني .

وأضاف قائلا: "نحن نطمح لأن تكون كبرى هذه المناطق الصناعية والمناجم في المستقبل موصولة إلى خط السكك الحديدية بما في ذلك نقل المسافرين حسب ما هو متوفر من حيث الاستثمارات العمومية وتوفير المادة الحيوية على مستوى كل مناطق الوطن".

ومن المتوقع أن تستلم الشركة خطوطا جديدة لنقل المسافرين على غرار خط المسيلة بوڨزول وتيسمسيلت فضلا عن الخط الرابط بين ولايتي سعيدة و تيارت.