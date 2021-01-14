أعلنت شركة فورد للسيارات بشكل مفاجئ إغلاق ثلاثة مصانع، ما سيؤدي إلى فصل خمسة آلاف عامل.

واحتج الآلاف من العمال البرازيليين في شركة "فورد موتور" على فقدان وظائفهم وإغلاق المصانع دون سابق إنذار، وألقوا باللوم على الرئيس جايير بولسونارو لتفاقم الوضع الاقتصادي وسط جائحة "كوفيد-19".

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف عامل أمام مصنع فورد في مدينة كاماكاري بولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، بينما تجمع نحو خمسمائة عامل أمام مصنع في مدينة تاوباتي بساو باولو، بالإضافة إلى احتجاجات في المصنع الثالث في مدينة بيلو هوريزونتي.

ووصف رئيس اتحاد عمال قطاع المعادن في باهيا، جوليو بومفيم، الإغلاق بأنه "جريمة" ضد 12 ألف وظيفة، وحث السلطات على التحقيق في ائتمانات الدولة والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركة.

وأضاف: "أخبرنا المسؤولون التنفيذيون في شركة فورد بأن الإغلاق يرجع إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وحالة عدم اليقين لدى الحكومة الفيدرالية".

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فورد، جيم فارلي، ومقرها الولايات المتحدة في بيان: "نعلم أن هذه إجراءات صعبة للغاية، ولكنها ضرورية، لخلق عمل صحي ومستدام".

وسيكون على فورد دفع نفقات تبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل عمليات إنهاء العقود والإعفاءات الضريبية والاتفاقيات التجارية.

وقال مسؤولون في شركة فورد إن مبيعات السيارات الصناعية انخفضت بنسبة 26 في المائة في البرازيل العام الماضي، ومن غير المتوقع أن تنتعش إلى مستويات 2019 حتى عام 2023. ولدى فورد مصنعان آخران في أمريكا الجنوبية أحدهما في الأرجنتين وآخر في أوروغواي. وصرحت أن المصنعين لن يتأثرا وسيستمران في العمل.