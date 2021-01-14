وجه فريق شباب بلوزداد تهانيه للاعبه السابق الدولي إسلام سليماني عقب انتقاله إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك :" تهانينا للدولي الجزائري ونجم الفريق الأسبق "إسلام سليماني" بعد تقديمه رسميا من طرف نادي ليون الفرنسي."

وأضاف:" من جهتنا نكن لك كل التقدير والاحترام ، باعتبارك قدوة اللاعب المحلي، الذي تحدى جميع الظروف والتحق بركب المستوى العالي بفضل الاجتهاد والعمل المتواصل."

ووضعت خلية الإعلام والاتصال على مستوى الفريق عبر القناة الرسمية على اليوتويوب فيديو يظهر أبرز محطات سليماني منذ بداياته رفقة الشباب إلى غاية احترافه في أوروبا.