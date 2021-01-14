حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي مواجهات الجولة الثامنة من المحترف الأول المعنية بالبث التلفزي .

برنامج المباريات المعنية بالنقل التلفزي:

الجمعة:

نصر حسين داي ـ شبيبة الساورة / ملعب 20 أوت 1955، أولمبي الشلف- أهلي برج بوعريرج/ ملعب محمد بومزراق، جمعية عين مليلة- أولمبي المدية/ ملعب خليفي الزوبير.

السبت:

شباب بلوزداد- مولودية وهران/ ملعب 20 أوت 1955 ، وفاق سطيف ـ مولودية الجزائر/ ملعب 8 ماي 1945، اتحاد الجزائر- سريع غليزان/ ملعب عمر حمادي.