تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات، بالأمن الولائي في البليدة اليوم الخميس، من حجز كمية هامة من الكيف المعالج، قدرت بنحو 50 كيلوغراما، وحجز مبلغ مالي عائدات مبيعات تلك السموم.

وأفادت المعلومات الأمنية، أن عناصر فرقة المخدرات، توصلوا في تحقيقهم، إلى تحديد هوية مشبوهين، يريدون إبرام صفقة لترويج الكمية المحجوزة، حيث تم القبض عليهم في حالة تلبس، خلال عملية مراقبة لمركبتهم، أين أوصلهم التفتيش إلى اكتشاف نحو 50 كغ من المخدرات مخبأة بإحكام، داخل خزان الوقود، ليتم على إثرها تحويل المشبوهين على العدالة، لاتخاذ الإجراء القضائي المناسب ضدهم.