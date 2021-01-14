قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، أن فيروس كورونا المستجد، سيظل موجودا إلى الأبد. وصرح بانسل، الذي طوّرت شركته لقاحا مضادا لكوفيد-19، خلال مؤتمر "جي بي مورغان" للرعاية الصحية: "سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت في السادس من يناير، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية المضاد لكورونا المستجد. وقالت في بيان لها "وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا".