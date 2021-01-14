شد اليوم فريق أولمبي المدية رحاله إلى مدينة عين مليلة، تحسبا لمواجهة الاتحاد المحلي في إطار الجولة الثامنة من بطولة المحترف الأول.

وستكون تشكيلة المدرب شريف حجار التي خاضت مساء أمس، في أخر حصة تدريبية منقوصة من خمسة عناصر أساسية، و يتعلق الأمر بكل من لغوماري، الطيب، اماشي و مسعودان بداعي الإصابة والمقراني لعدم الجاهزية، وتبدو مهمة رفقاء خلف الله صعبة في هذا اللقاء أمام فريق متواجد في أحسن أحواله.

الغيابات والأزمة المالية التي غيبت التحفيزات، ستلقي بظلالها على مباراته يوم غد الجمعة، التي ستكون منقولة على التلفزيون الجزائري العمومي، "كنال الجيري" الناطقة بالفرنسية، وهو ما أثار ارتياح أنصار الأولمبي .