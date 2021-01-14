لم يخف المدرب المؤقت لفريق اتحاد بسكرة سمير حوحو صعوبة المباراة القادمة أمام اتحاد بلعباس بملعب 18 فيفري بالعالية، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من المحترف الأول ، وقال حوحو: "المواجهة القادمة ليست سهلة ، خصوصا في ظل النتائج السلبية التي نعرفها وسلسلة التعادلات داخل قواعدنا."

وفي تصريح للصفحة الرسمية لأبناء الزيبان على الفايسبوك أكد : "عملنا على تحضير العناصر بشكل جيد، تحديدا من الناحية النفسية لأن هذا مهم ، طلبنا منهم التحلي بالإرادة والروح القتالية حتى نستطيع الفوز واستعادة الثقة ".

وتابع المدرب المؤقت لاتحاد بسكرة: "نعاني في الفترة الحالية من الغيابات، ولكننا نمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تعويض أي غياب في التشكيلة، الشيء الأهم الرغبة في الفوز التي ستكون حاضرة ومن شأنها إعطاء دفعة معنوية لقادم الجولات".

وكانت إدارة الرئيس فارس بن عيسى قد فسخت مؤخرا عقد المدرب التونسي معز بوعكاز ومساعده حدو مولاي بالتراضي بسبب سوء النتائج حيث يتواجد النادي في المركز 12 برصيد 8 نقاط ، محققا 5 تعادلات، انهزام واحد وفوز وحيد.