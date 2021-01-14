استقبل صباح اليوم، أعضاء من حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" وفدا من قيادة حركة مجتمع السلم "حمس" بالمقر الوطني للحزب، حسب ما أفاد بيان للأمين الوطني الأول يوسف أوشيش.

وقال البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي الحزب، على الفايسبوك، أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول الوضعية السياسية والعديد من القضايا الراهنة. وجدد الأفافاس مواقفه الثابتة والراسخة الرامية إلى ضرورة مباشرة مسار سياسي وحوار وطني جامع للوصول إلى حلول توافقية للأزمة الوطنية المتعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر، وفق المصدر.