عدد جديد من "الخبر7"، هذا الجمعة وطيلة أيام الأسبوع، والمميز في هذا العدد الجديد المتجدد، ملف مفصّل عن الذكرى العاشرة لثورة الياسمين.

في الملف الرئيسي لهذا العدد، حملنا الزميل عثمان لحياني، إلى الجارة تونس، بمناسبة مرور عقد من الزمن عن الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الفار، زين العابدين بن علي. مواضيع محنلفة في الملف تحدثت عن عشر سنوات من المخاض الديمقراطي العسير، تحت عنوان رئييس "تونس.. عقد من الثورة ودروس الانتقال الصعب".

عقد من عمر الثورة في تونس، كان فيها الانتقال الديمقراطي صعبا، ومخاض الديمقراطية أصعب بكثير مما كان يتصوره الكثيرون، في غضون شهر وبضعة أيام فقط، (17 ديسمبر 2010 -14 يناير 2011)، نجح التونسيون في اسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بكل ما يحمله هذا النظام من صورة مركبة تراكمت على مدى أكثر من 23 سنة من الحكم البوليسي الذي تأسس على منظومة حكم تمتد تاريخيا الى عام 1958، بينما لم ينجح التونسيون بعد عشر سنوات من بدء المرحلة الجديدة في اتمام واستكمل البناء الديمقراطي ، واذا كان تونس قد وفرت أسباب الحرية والممارسة الديمقراطية في شقها السياسي، فانها مازالت تبحث عن مخارج آمنة للتجربة الديمقراطية في شقها الاقتصادي والاجتماعي.

في الملف أيضا حوار مطول مع كل من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي قال مما قال، لـ"الخبر": "الثورة حققت أهداف الحرية والديمقراطية وأخفقت في تحقيق التنمية والشغل". كما حاور الزميل لحياني رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الذي قال: "تخلصنا من المستبد بن علي وليس من النظام وإصلاح الفساد يحتاج سنوات"، بالإضافة إلى محاور أخرى. في الملف الثقافي مادة دسمة تحت إشراف الزميل حميد عبد القادر، فيه كتعة القراءة والنقد، وكذا الحضور المستقر للزميل قماز مع الصفحات الدينية.

وكالعادة، يروضنا الثنائي هارون شربال وزهير شارف في الصفحات الرياضية، بمواضيع شيقة، حول 10 فضائح صدمت عالم كرة القدم، وموضايع أخرى، بالاضافة إلى برنامج الدوريات الأوروبية بنجومها.

ولأن "الخبر" تبحث عن الجديد والتجديد، خصصنا صفحة لعام الفلاحة تحت مسمى "الخبر الفلاحي"، يعدها زميل مختص، تعالج عديد القضايا والملفات في قطاع الفلاحية والتنمية الريفية وما يحيط بها. فقراءة ممتعة، وإن فاتك "الخبر 7" هذا الجمعة أطلبه من الكشك طيلة أيام الأسبوع.