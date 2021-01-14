تعادلت شبيبة سكيكدة أمام ضيفها شباب قسنطينة بنتيجة 0-0، اليوم الخميس بملعب 20 أوت 1955 بسكيكدة، في مباراة مقدمة عن الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم على أن تتواصل المنافسة يومي الجمعة والسبت.

التعادل السلبي لا يخدم أي فريق، حيث يضع ''الشبيبة'' مؤقتا في المرتبة الـ11 برصيد 8 نقاط بمعية اتحاد الجزائر، نادي بارادو واتحاد بسكرة، في الوقت الذي يتواجد فيه شباب قسنطينة في المرتبة الـ15 بـ7 نقاط.

وستعرف هذه الجولة إجراء العديد من المباريات الهامة، تتصدرها مواجهة الرائد وفاق سطيف والوصيف فريق مولودية الجزائر.

الخميس:

شبيبة سكيكدة - شباب قسنطينة 0-0

الجمعة 15 جانفي:

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس (14:00)

شبيبة الساورة - نصر حسين داي (14:30)

أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج (14:30)

جمعية عين مليلة - اولمبي المدية (14:30)

السبت 16 جانفي:

نجم مقرة - نادي بارادو (14:00)

وداد تلمسان - شبيبة القبائل (14:00)

شباب بلوزداد - مولودية وهران (14:30)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (14:30)

اتحاد الجزائر - سريع غليزان (15:00)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 19 7

2. مولودية الجزائر 14 6

--. جمعية عين مليلة 14 7

4. شباب بلوزداد 11 5

--. شبيبة الساورة 11 6

--. مولودية وهران 11 7

7. أولمبي المدية 10 6

--. أولمبي الشلف 10 7

9. شبيبة القبائل 9 7

--. سريع غليزان 9 7

11. اتحاد بسكرة 8 7

--. نادي بارادو 8 7

--. اتحاد الجزائر 8 7

--. شبيبة سكيكدة 8 8

15. شباب قسنطينة 7 7

--. نصر حسين داي 6 7

17. اتحاد بلعباس 5 7

18. نجم مقرة 4 7

--. وداد تلمسان 4 7

20. أ. برج بوعريريج 2 7.