أدى اندلاع حريق داخل منزل في حي الشاطو بولاية البويرة، اليوم الخميس، في وفاة شخصين، حسب الحصيلة التي كشفت عنها المديرية العامة للحماية المدنية.

وجاء في بيان الهيئة المذكورة " تدخلت وحدات الحماية المدنية بالبويرة على الساعة الثالثة زوالا من أجل إخماد حريق نشب في مسكن متكون من طابقين بحي الشاطو بلدية البويرة".

وأضاف البيان "للأسف الحريق خلف وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي، بالإضافة إلى منع انتشار الحريق باقي الطوابق، والسكنات المجاورة".