أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، تلقيه جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" وفق ما نقلت وكالة "الأناضول": "لقد تلقيت اللقاح"، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء، تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا.

وجاء تطعيم قوجة بعد موافقة مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" عقب تقييم المعطيات العلمية حوله.

كما أتمت وزارة الصحة التركية التحاليل المتعلقة بلقاح "كورونافاك" في مختبراتها طيلة 14 يوما.

والخميس، بدأت وزارة الصحة عمليات التطعيم بلقاح كورونا، ضمن جدول أوليات بدأ بالعاملين في القطاع الصحي.

وأواخر ديسمبر الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.