أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا على 29 ولاية.

الولايات التسع والعشرين المعنية هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة عشر الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.

وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت 16 جانفي 2021، وذلك لـمدة خمسة عشر يوما.

وأضاف نفس البيان أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.