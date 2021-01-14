تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الخميس، إثر نصب كمين محكم بواد بودخان بولاية خنشلة، من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس وثلاثة مخازن مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين نقالين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر نصب كمين محكم بواد بودخان جنوب غرب قنتيس بولاية خنشلة/ ن.ع.5، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 14 جانفي 2021, من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع RPK وثلاثة (03) مخازن مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين (02) نقالين".