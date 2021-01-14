تحادث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، هاتفيا مع هشام المشيشي، رئيس حكومة الجمهورية التونسية، حسب بيان للوزارة الأولى.

وأعرب الوزير الأول ورئيس حكومة التونسية عن ارتياحهما لمتانة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، وعن إرادتهما المشتركة في العمل من أجل تقويتها وترسيخها المستمر.

كما سمحت المحادثات بين الطرفين باستعراض واقع العلاقات الثنائية وفرص التعاون الجزائري التونسي، تحسبا لانعقاد الاستحقاقات الثنائية التي يعكف البلدان على تحضيرها، لاسيما اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون.

وهنأ الوزير الأول، بهذه المناسبة، رئيس الحكومة التونسية على تولي تونس رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال جانفي الجاري، ليتبادل الطرفان، فيما بعد، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التسجيل بارتياح توافق وجهات نظر البلدين بشأن الوضع في المنطقة، والتأكيد على التزامهما بمواصلة و تعزيز التشاور الثنائي حول هذه القضايا.

وفي ختام المحادثات، وجه الوزير الأول دعوة لرئيس الحكومة التونسية للقيام بزيارة إلى الجزائر.