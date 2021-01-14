ارتفعت حصيلة قتلى انفجار لغم تقليدي، صبيحة اليوم الخميس، موازاة مع مرور مركبة بعض الأشخاص الذين يمارسون الصيد بمنطقة الجبل الأبيض انطلاقا من وادي المشرع إلى 5 قتلى وإصابة آخر بجروح بليغة.

وينحدر الضحايا من مدينة بئر العاتر جنوب عاصمة الولاية تبسة، حيث نقلت جثث الضحايا إلى مستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر فيما وضع المصاب الآخر تحت المراقبة الطبية.

جدير بالذكر، أن هذه المنطقة تعد قبلة للصيادين بالنظر إلى تكاثر الغزال من منطقة زريف الواعر بنقرين إلى غاية الجبل الأبيض وهي المناطق التي كانت أمنية وشهدت عدة تفجيرات لتنظيمات إرهابية قبل أن يتم القضاء على العناصر المسلحة نهائيا.