حقق المنتخب الوطني، اليوم الخميس، فوزا صعبا على نظيره المغربي في مستهل مشواره في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وحسم "الخضر" الفوز في الثواني الأخيرة من اللقاء بنتيجة 24-23 بعد شوط أول كارثي أنهاه المغاربة لصالحهم بنتيجة 15-8.

ورغم الفوز إلا أن علامات استفهام كبيرة تطرح على المستوى الذي ظهر به زملاء بركوس في هذه المقابلة، خاصة وأن المقابلات القادمة ستكون أصعب بكثير.

وسيتقابل أشبال المدرب الفرنسي آلان بورت في المقابلة القادمة ضد إيسلندا بعد غد السبت، قبل اختتام الدور الأول يوم الإثنين المقبل ضد البرتغال.

وستعرف الطبعة الـ 27 من الحدث العالمي حضور 32 بلدا، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيلعب في أربع مجموعات تتشكل من ستة فرق.