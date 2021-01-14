أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن انفجار اللغم التقليدي بولاية تبسة الذي أودى بحياة خمسة مواطنين، عمل "جبان وهمجي"، متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يشفي الجرحى.

وكتب تبون في تغريدة له على صفحته في تويتر: "عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر. نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن خمسة مواطنين توفوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار لغم عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة.