أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الخميس من البليدة أن الحل الأمثل والوحيد لضمان تأمين التموين بالماء الشروب على المدى البعيد هو الاتجاه نحو تحلية مياه البحر خاصة وأن النسبة الأكبر من تعداد السكان تعيش بالقرب وعلى طول الشريط الساحلي.



وصرح الوزير للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لقطاعه بالولاية، أن “الحل الوحيد لضمان التزود بالماء الشروب على المدى البعيد هو التوجه نحو استغلال المياه غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر”.



ويرى الوزير أن القضاء على مشكل شح المياه خاصة خلال فترة الجفاف هو الاعتماد على مياه البحر المحلاة خاصة أن 90 بالمائة من السكان يعيشون بالقرب وعلى طول الشريط الساحلي.



وفي هذا الصدد كشف الوزير براقي عن إطلاق مناقصة لانجاز ثلاث محطات لتصفية مياه البحر تضاف إلى أربع محطات في طور الانجاز و 11 مستغلة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تتوقع إنتاج ملياري متر مكعب من مياه البحر المحلاة آفاق 2030.



وفي إطار الاتجاه لاستغلال المياه غير التقليدية، أكد الوزير أن مصالحه تراهن على المياه المصفاة لاستغلالها في الري الفلاحي بهدف تخفيف الضغط على الأنقاب المائية واستغلالها لسد حاجيات الساكنة من مياه الشرب.



للإشارة، لا تزال زيارة وزير الموارد المائية متواصلة بالولاية حيث يشرف خلالها على تدشين محطة تصفية المياه المستعملة ببني مراد و معاينة مشروع تنقية حوض لالتقاط المياه بوادي شفة إلى جانب معاينته لمشاريع أخرى.