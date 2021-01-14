أطلقت وزارة الصحة التركية، اليوم، حملة تطعيم بلقاح كورونا، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم زيادة عدد جرعات لقاح كورونا بمقدار 25-30 مليون جرعة.



وأوضح الرئيس أردوغان في تصريحات عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة، أن بلاده على اتصال مع ألمانيا لتوفير اللقاح الألماني إلى جانب اللقاح الصيني، وأضاف أن العمل مستمر لتطوير لقاح محلي بحلول شهر ماي المقبل.



وكانت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حوله، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها، طيلة 14 يوما.