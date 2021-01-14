لقي شخص مصرعه و أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس بإقليم بلدية يلل (30 كلم غرب غليزان)، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية بالولاية.



و أوضح الملازم عباس خام الله لوأج أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة و النصف من عصر اليوم الخميس على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالقرب من محول مدينة يلل نتيجة اصطدام سيارتين مما أدى الى مصرع إمرأة تبلغ من العمر 57 سنة فيما أصيب شخصان آخران يبلغان من العمر 25 و 70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.



و قام عناصر الحماية المدنية التابعين لوحدة إسعاف الطرقات بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات ليلل والجريحين إلى مصلحة الاستعجالات بذات المرفق الصحي.



و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.