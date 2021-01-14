تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام 23كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، في حدود الساعة 04 سا 00د من زوال اليوم من أجل نقل امرأة حامل تقطن بقرية مشتالة ببلدية عين العلوي و عند الوصول إلى المنزل داهمها المخاض ، و بمساعدة اعوان الحماية المدنية تمت عملية الولادة من طرف اعوان الحماية المدنية ، اين رزقت السيدة بطفل و تم تحويله رفقة الوالدة التي تبلغ من العمر 39 سنة،إلى مستشفى عين بسام .



و للإشارة تعتبر هذه الحالة الثانية في سنة 2021 بعد أن سجلت مصالح الحماية المدنية التدخل في 11 حالة ولادة في سنة 2020 .