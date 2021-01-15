اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على مجلس الأمن الدولي تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، كمبعوث خاص جديد له إلى ليبيا.

وقال غوتيريش، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي: "أود إبلاغكم، بخصوص نيتي تعيين السيد يان كوبيش (سلوفاكيا)، في منصب ممثلي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيخلف المذكور السيدة ستيفاني وليامز ( الولايات المتحدة) التي شغلت هذا المنصب بالإنابة اعتبارا من 16 مارس 2020".

ووفقا لدبلوماسيين تحدثوا لوكالة "تاس"، فإنه لا توجد لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضات جوهرية على ترشيح كوبيش. وقال مصدر دبلوماسي، لمراسل الوكالة: "من المتوقع أن يوافق المجلس على تعيينه اليوم الجمعة 15 يناير".

وظل منصب ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، بعد استقالة غسان سلامة، شاغرا لمدة عام تقريبا.

وفي ديسمبر الماضي، تم تقريبا تعيين منسق الأمم المتحدة الخاص السابق لشؤون التسوية الفلسطينية - الصهيونية نيكولاي ملادينوف في هذا المنصب، لكنه رفض في اللحظة الأخيرة، متذرعا بـ "أسباب عائلية".