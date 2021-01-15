وافقت وزارة الشباب والرياضة على وضع ملعب القليعة الأولمبي تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والاستفادة منه لفائدة الفئات الشبانية .

وحسب بيان الفاف فإن لجنة عمل مكونة من ممثلين عن الفاف، وزارة الشباب والرياضة، مديرية الرياضة بولاية تيبازة، قاموا بزيارة معاينة وتفقد للبنى التحية للملعب.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبالإضافة إلى مشروع إعادة تهيئة الملعب والذي من المقرر أن ينطلق في غضون الأسابيع القادمة، فإنه من المنتظر أن يخصص كذلك للحصص التدريبية للمنتخبات المشاركة في بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة التي تستضيفها الجزائر مطلع الأسبوع الجاري.