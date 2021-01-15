كشف البروفيسور إلياس رحال المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة، عضو اللجنة العلمية، عن وضع الحالة الوبائية في الجزائر، وجديد اللقاحات المستوردة والفئات المعنية بالتطعيم للحد من وباء كورونا.

وقال رحال في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الجمعة، أن اللقاح الصيني نسبة فعاليته فاقت 86%، مشيرا إلى أن أولى الدفعات من هذه اللقاحات الصينية والروسية تصل قبل نهاية الشهر.

وأكد رحال إن اللجنة العلمية درست 10 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة السريرية الناجحة، كل اللقاحات التي سنستوردها هي آمنة وفعالة ومناسبة للبيئة الجزائرية من تخزين، نقل وتوزيع . وفي سياق متصل، قال البروفيسور، إن عملية التطعيم تستمر طيلة عام 2021، نبدأ بعمال الصحة وفئات الصف الأول ثم المسنين أكثر من 65 عام فأصحاب الأمراض المزمنة، بعدها المواطنين من فئات 18 عاما فما فوق.

وأشار في هذا الصدد، أنه يستثنى من التلقيح أصحاب أمراض الحساسية الكبيرة، النساء الحوامل والفئة أقل من 18سنة.

كما أكد، أن عملية التلقيح ستكون على مرحلتين لمدة 21 يوما، "سنقوم بتكوين عاجل للأطباء ومستخدمي الصحة لمدة 48 ساعة لشرح طريقة التلقيح فلكل لقاح خصائص معينة، لدينا خبرة كبيرة في ذلك".

وأضاف المتحدث، أن المستشفيات والمصالح الجوارية جاهزة تماما لبداية عملية التلقيح واستقبال دفعات اللقاحات من معهد باستور الذي سيتكفل بعملية التوزيع، التخزين النقل واللوجيستيك.

وفي سياق آخر، قال أن الحالة الوبائية في الجزائر مستقرة حاليا بسبب إجراءات الوقاية من طرف المواطنين وعمل مختلف الجهات الرسمية.

كما كشف أن الجزائر لم تسجل أي حالة من السلالة الجديدة للفيروس، بسبب الوعي أولا وغلق المجال الجوي الدولي ثانيا ساهم في تراجع الإصابات "لكن الحذر مطلوب."