توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة في بعض الأحيان على شكل عواصف رعدية، مصحوبة برياح قوية بعض الشيء، على الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أوردها الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تجتاح كل من ولايات، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة وسطيف، بالإضافة إلى ولايتي برج بوعريريج والبويرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم، إلى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.

ووفق المصدر ذاته فإن الكمية المنتظرة تتراوح بين 20 و 40 ملم وتتجاوز في بعض الأحيان 50 ملم محليا.

كما نبه نفس المصدر، إلى موجة برد قد تنخفض فيها درجات الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر، في كل من ولايتي النعامة والبيض، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.