قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن التحضيرات التي قام بها النادي تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر كانت عادية وكمثلها من الاستعدادات التي تسبق كل مباراة في الأسبوع.

وفي تصريح للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك قال: "أخذنا يوم راحة، حضرنا بطريقة عادية، ركزنا كثيرا على الجانب النفسي، الأمر يتعلق بثلاث نقاط مهمة داخل قواعدنا، من يريد اللعب على اللقب أو المراكز الأولى عليه جمع أكبر عدد من النقاط على ميدانه".

وأضاف: " اللاعبون متواجدون في فورمة، كل التعداد سيكون تحت تصرف الطاقم الفني ماعدا أكرم جحنيط".

وواصل في السياق ذاته: "المواجهة ستكون بين فريقين كبيرين يمران بفترة جيدة مع بداية هذا الموسم، نعرف نقاط قوة الخصم كما نعرف نقاط ضعفه التي سنعمل عليها رفقة اللاعبين." وأردف التقني التونسي:" لا يوجد هناك غرور، نحن هناك رفقة لاعبي الخبرة من أجل تأطير الشبان وتوجيههم، دائما أقول لهم لحد الآن لم نفعل شيئا، صحيح نحن نفوز ونجمع النقاط لكن مع نهاية الموسم نرى أين وصلنا، الأمر الإيجابي هو الرغبة الحاضرة دائما في التطور حتى خلال التدريبات".

وختم كلامه: "لا نفكر في أي مباراة سوى المباراة القادمة أمام مولودية الجزائر، نحن نسيّر لقاء بلقاء ".