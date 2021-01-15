تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن حملة ترشحه إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي انطلقت من العاصمة الكاميرونية ياوندي وقال زطشي في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى: "متواجدون هنا من أجل افتتاح بطولة الشأن، وهي فرصة كذلك لمباشرة حملة الترشح، لكسب أكثر عدد من الأصوات، سأحاول الالتقاء بأكبر عدد من الرسميين ورؤساء المناطق والاتحادات الكروية في إفريقيا".

وأضاف: "وجب التكلم مع المترشحين لعضوية الكاف أو الفيفا، حان الآن موعد التغيير على مستوى الاتحاد الإفريقي للعبة ، لدينا عدة اجتماعات قبل العودة إلى الجزائر في 18 من الشهر الجاري."

وواصل زطشي : " أظن أن الكفاءات التي من شأنها النهوض بالكرة الإفريقية موجودة ، وجب التغيير، هناك أعضاء في المكتب التنفيذي السابق للكاف وجب إعادتهم، ما ينقص الكرة الإفريقية التسويق ودفعة قوية من الأفارقة."

ورفض خير الدين زطشي الحديث عن المترشح الأقدم لانتخابات الكاف والذي ستدعمه الجزائر مؤكدا أن الوقت سابق لآوانه ، لكن الأمر الأكيد أن الجزائر ستمنح صوتها للشخص الذي ترى فيه القدرة على التغيير الإيجابي."

وختم المتحدث كلامه لبرنامج " استديو الكرة " بأن لديه اليوم لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو الذي وصل صبيحة اليوم إلى الكاميرون.