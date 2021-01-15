قررت الحكومة تعليق استيراد اللحوم الحمراء بما فيها اللحوم المجمدة في خطوة جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي.

وقال مدير تنظيم الأسواق و النشاطات التجارية و المهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الجمعة، بأن برنامج وزارة الفلاحة أعطى أولوية لاستيراد الأبقار الحية لأن عمليات الاستيراد السابقة للحوم الطازجة والمجمدة بمقدار 50 ألف طن سنويا كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة، مشيرا إلى أن كل القطاعات المعنية اتخذت إجراءات خاصة لضمان تمويل السوق.

وأوضح مقراني أن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في لحوم الأغنام ، وفق معطيات ومؤشرات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتسجيل أزيد من 27 مليون رأس غنم.

من جهته أعرب رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زاكي حريز عن تخوف الجمعية من أن تعرف أسعار اللحوم ارتفاعا بعد تعليق منع استيرادها وأردف قائلا "على المدى القريب سيكون هناك نوع من الاضطراب في قضية العرض والطلب للحوم وكذلك تأثير بالغ على القدرة الشرائية للمستهلك."

ومهما يكن فإن قرار استيراد اللحوم يأتي لكبح واردات الدولة التي بلغت ملايير الدولارات بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد في ظل تراجع إيرادات النفط.