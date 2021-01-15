أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن وحدة الإسعاف الثانوية لبئر غبالو، 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، تدخلت من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وجاء في البيان "على الساعة الحادية عشر و35 دقيقة تدخلت وحدة الإسعاف بحي طبي قادة بدائرة بئر اغبالو، لنجدة خمسة أشخاص مختنقين تتراوح أعمارهم بين 15 و72 سنة وجدوا فاقدي الوعي نقلوا إلى مستشفى عين بسام بمساعدة خواص ".

وفي نفس السياق أفاد بيان آخر أنه تدخلت وحدة قطاع القاديرية لإسعاف وإنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز في حدود الساعة 9 و 25 دقيقة من صباح اليوم بقرية اللاحقية حيث تم نقلهم نحو العيادة المتعددة الخدمات.