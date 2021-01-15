تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل من توقيف 04 أشخاص عن تهمة حيازة ونقل المؤثرات العقلية قصد البيع.

إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقطن بإحدى الدوائر بالولاية بصدد شراء كمية من المؤثرات العقلية من عند شخص يقطن بأحد الأحياء بوسط المدينة و نقلها لغرض المتاجرة فيها، وعلى الفور تم تسطير خطة عمل محكمة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف السالف الذكر على متن مركبة، أين تم تفتيشها حيث تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ589 قرص مهلوس، وبعد التحقيق معه أفصح عن ممونه الرئيسي بالإضافة إلى شركائه الذين تم توقيفهم، وتم إنجاز ملفات إجراءات قضائية في حق الموقوفين الذين قدموا بموجبه أمام العدالة.