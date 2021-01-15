خلف زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا اليوم الجمعة مقتل العشرات وانهيار أبنية عديدة بينها مستشفى، وفق حصيلة رسمية أولية.

وأشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال البالغ قوّته 6,2 درجات وقع اليوم على الساعة 2:18 بالتوقيت المحلي وتم تحديد مركزه على بعد 36 كلم جنوب ماموجو، على عمق 18 كلم.

وقد أعقب الزلزال انهيارات أرضية، ما أعاق الوصول إلى الطريق الرئيسية في المنطقة.

ووفق حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوارث قابلة للارتفاع، قضى ما لا يقل عن 26 شخصا.

وأفاد علي رحمن مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو" مرجحا أن ترتفع الحصيلة فيما بعد.

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين سكان غرب سولاويسي الذين لجأوا إلى مرتفعات الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمرا عام 2018.

وكان سكان المنطقة قد شعروا أمس الخميس بهزة قوتها 5,8 درجات لم تتسبب بأضرار كبيرة.