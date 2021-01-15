يعقد المكتب الفدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم غدا إجتماعا استثنائيا عن طريق تقنية المحاضرة بالفيديو لمناقشة طلب الأندية الجزائرية الأربعة المعنية بالمشاركات القارية وهي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (رابطة الأبطال الإفريقية) ووفاق سطيف وشبيبة القبائل (كأس الكنفدرالية الإفريقية) فتح مرحلة التحويلات الشتوية قبل موعدها الأصلي مع نهاية مرحلة الذهاب للرابطة الأولى المحترفة.

وكانت الكنفدرالية الإفريقية قد أقرت فتح مرحلة إضافية لتسجيل اللاعبين بالنسبة للأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية قصد تدعيم صفوفها بدأ من يوم الخميس الماضي وتنتهي في 31 جانفي الجاري.

وعلمت "الخبر" من مصدر مسؤول بأن "الفاف" تتوجه للموافقة إيجابا على طلب الأندية الأربعة مع فتح نظام التسجيل "دي، تي أم، أس" على أن يمس القرار كل الأندية المحترفة عبر مرحلة أولى تمتد أسبوعين ومرحلة ثانية بنفس المدة أسبوعين بعد نهاية مرحلة ذهاب الرابطة الأولى المحترفة وهذا تماشيا مع لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم التي تحيز ذلك على أن تتجاوز مرحلة التسجيلات (الشتوية منها أو الصيفية) فترة 4 أسابيع.