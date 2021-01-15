نفى رئيس مولودية وهران الطيب محياوي الأخبار المتداولة مؤخرا حول اتصاله ببعض المدربين من أجل خلافة كازوني.

وقال محياوي في تصريحات للقناة الأولى الإذاعية صباح اليوم:"لم نتصل بالمدرب عبد القادر عمراني مثلما شاع في الساعات الماضية، ولم نتواصل مع أي مدرب، هناك مباراة شباب بلوزداد تنتظرنا، بلعطوي هو المدرب حاليا رفقة طاقمه الفني وسيشرفون على اللقاء وسنتشاور مع بعضنا البعض لاحقا ."

وكشف محياوي خلال نزوله ضيفا على برنامج "استديو الكرة" بأن النادي يعتزم تدعيم القاطرة الهجومية خلال الميركاتو الشتوي، في رسالة غير مباشرة منه عن عدم رضاه بانتدابات المدرب السابق برنار كازوني.

رئيس مولودية وهران قال:"كنا قادرون على الفوز أمام مولودية الجزائر وأظهرنا مستوى مقبولا، قمنا بمكافأة اللاعبين بمبلغ 5 ملايين سنيتم كمنحة التعادل أما في حالة فوزهم كنا قد رصدنا منحة 10 ملايين سنتيم."

وعن لقاء شباب بلوزداد بملعب 20 أوت أوضح محياوي بأن الفريق يسّير المنافسة مباراة بمباراة، وسيتم اتخاذ قرار المنحة المخصصة لهذه المواجهة عشية اليوم. وختم محياوي حديثه بأنه يتخبط لوحده في الوضعية المالية للنادي فحتى المساهمين لا يقومون بمد يد المساعدة.

وعن أهداف " الحمراوة " هذا الموسم أكد بأن الهدف هو انهاء الموسم ضمن المراتب الخمسة الأولى