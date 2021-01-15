قال مدرب فريق مولودية الجزائر نبيل نغيز أن تشكيلته لا تتأثر في حال الإخفاق في مباراة لأن اللاعبين حسبه يملكون ذهنية قوية ويشكلون مجموعة متماسكة.

وفي تصريحات للقناة الإذاعية الأولى أكد نغيز:"فعلا، نتأثر عند تلك اللحظة لكن بعدها نكون قد نسينا كل شيء وشرعنا في التحضير للمباراة القادمة." وأضاف:"عقب كل مواجهة نحاول تصحيح الأخطاء والعودة بقوة، صحيح هذا الموسم هناك ضغط كبير خصوصا وأنه يتزامن مع المئوية، لكن المشوار لا يزال طويلا وشاقا."

وعن المباراة المنتظرة يوم غد أمام الرائد وفاق سطيف أوضح نغيز بأن ناديه يسعى لتقديم مواجهة تليق وطموح اللاعبين وأعتبر أن اللقاء سيكون منعرجا في حالة ما اذا حقق نتيجة إيجابية. وسيغيب عن صفوف المولودية كل من فريوي، ايسلا، وبراهيمي، فيما خاض باقي التعداد حصة تدريبية في حدود العاشرة والنصف من صباح اليوم على أن يكون بعدها التنقل مباشرة إلى سطيف.