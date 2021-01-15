قال محمد يقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، وعضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تطور وباء كورونا، عن تقاسم حصة اللقاح ضد فيروس كورونا، التي ستتسلمها الجزائر مع تونس "إذا كان الأمر مقدورا عليه، فلما لا، وإذا تجسد هذا الطلب فهذا جيد".

وفي حديثة عبر برنامج "صباح الناس" اليوم الجمعة، على "موزاييك أف أم" التونسية، حول تقاسم حصة التلقيح ضد كورونا، التي ستتسلمها الجزائر مع تونس والذي أعلن عنها وزير الشؤون الخارجية التونسي منذ يومين، قال بركاني أن وزير الصحة قد أعلن للجنة العلمية بالطلب التونسي" .

وأكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الجزائر ستتسلم الدفعة الأولى بـ 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي الأسبوع المقبل.