تمكنت عناصر قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمواد الصيدلانية، مكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 60 قرصا واسترجاع مبلغ مالي قدره 34000 دج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه بهم، وقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حيث صدر في حقهم 01 سنة حبسا مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 20000 دج.