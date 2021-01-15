كشف باحثون أمريكيون خلال دراسة حديثة عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء طنين الأذن لدى الكثير من الأشخاص، محذرين من خطورته على صحة الإنسان.

وأفادت الدراسة أن هذه الظاهرة منتشرة عند الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامين "بي 12" في الجسم. وحسب الخبراء، فإن هذا الفيتامين مهم جدا للجسم بحيث أن دوره يقوم على إنتاج الكرات الحمراء في الدم وخلايا الحمض النووي، كما أن الفيتامين مسؤول عن تنظيم عمل الجهاز العصبي.

وأشاروا إلى أن نقص الفيتامين في الجسم يؤدي إلى ضعف الاتصال بين الأعصاب، ما يساهم بحدوث طنين بالأذن مرفق بتنميل يصيب الذراعين والساقين وضعف في العضلات وقد يصل الأمر إلى حد فقدان ردود الفعل المرسلة من الأعصاب.

أما عن العلاجات الدوائيةّ، فإنه لا توجد حاليا أدوية مصممة خصيصا لعلاج طنين الأذن، حيث ثبت أن بعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة لعلاج القلق، تخفف من طنين الأذن لدى بعض الأشخاص، لكن يجب الرجوع إلى الطبيب المختص قبل تناولها.