تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تبسة من توقيف مديرة إقامة جامعية وأمين مخزنها تورطا في قضية "اختلاس أموال عمومية مع سوء استغلال الوظيفة"، حسب ما ورد اليوم الجمعة في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني.

وأوضح ذات البيان بأنه تم فتح تحقيق بذات الإقامة بناء على معلومات وردت إلى عناصر الشرطة مفادها وجود عمليات اختلاس لكميات معتبرة من المواد الغذائية المخصصة لتحضير وجبات الطالبات المقيمات، مضيفا بأنه تم نصب كمين على مستوى أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة مكن من توقيف مركبة سياحية على متنها المديرة وأمين المخزن.

وأضاف بأنه بعد تفتيش المركبة تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية تمثلت في ذبيحتين و20 كلغ من السكر و20 كلغ من الفاصوليا وكميات معتبرة من اللحم المفروم واللحوم البيضاء إضافة إلى توقيف المشتبه فيهما.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين أمام العدالة لدى محكمة تبسة مساء الخميس والتي أصدرت في حقهما أمرا يقضي بوضعهما تحت الرقابة القضائية حسب ما خلصت إليه ذات الوثيقة.