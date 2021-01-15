كشفت وسائل إعلام تونسية أن الدولي الجزائري إلياس شتي مدافع الترجي على أبواب مغادرة فريق باب السويقة.

وحسب صحيفة " الصباح التونسية " فإن كل المؤشرات المتوفرة حاليا توحي بقرب مغادرته للنادي مع فترة التحويلات الشتوية. ذات المصدر أكد أن تراجع مستوى ابن مدينة "عنابة" بدا جليا للمدرب معين الشعباني الذي وضع ثقته في علي بن حميدة خلال لقاء الكلاسيكو الأخير أمام الصفاقسي التونسي.

والتحق شتي بنادي الدم والذهب قادما من شبيبة القبائل صيف 2019 وبعقد يمتد لأربع سنوات.