تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة عين بوسيف جنوبي المدية في حدود الساعة 12 و42 دقيقة منتصف نهار اليوم الجمعة لإجلاء متوفيين اثنين في حدود العشرين سنة من عمرهما بالمكان المسمى الدحامنية بفرقة أولاد مازوني بإقليم بلدية ثلاثة دوائر جنوبي المدية.

وبحسب بيان لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية فإن الضحيتين توفيا جراء استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد للفحم داخل غرفتهما، وقد تمت أحالتهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بوسيف فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا لمعرفة حيثيات الوفاة.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية لولاية بومرداس ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة وست وثلاثين دقيقة لإنقاذ عائلة بأكملها جراء استنشاق أفرادها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة بالمكان المسمى حي عين عبدالله بلدية بومرداس .

وحسب بيان لذات الهيئة فإن المختنقين (امراة، رجل، 3 أطفال) والذين تتراوح أعمارهم بين 11و 55 سنة تم إسعاف أربعة منهم في عين المكان و تم تحويل ضحية واحدة إلى مستشفى بومرداس دون تسجيل وفيات.