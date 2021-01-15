قامت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر، اليوم الجمعة، بانتشال جثة من سد وادي التحت بعين فراح دائرة وادي الأبطال، الضحية شيخ متقدم في السن يبلغ من العمر 78 سنة ويعاني من مرض الزهايمر، كان قد اختفى منذ أسبوع.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد باشرت عملية البحث عن الرجل المفقود بعد تلقي نداء من طرف فرقة الدرك الوطني لدائرة وادي الإبطال مفاده اختفاء شيخ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بدائرة وادي الأبطال مرفوقة بالوحدة الرئيسية وفرقة الغطس وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة لأجل عملية البحث عن الغريق بسد وادي التحت ببلدية عين فراح.

عملية البحث انطلقت عشية أمس إلى غاية صبيحة اليوم في ظروف صعبة بما فيها البرودة وضعف مجال الرؤية .

وأضاف المصدر، أنه تم العثور على الجثة وانتشالها بعد عملية مسح شاملة للسد، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بدائرة وادي الأبطال.