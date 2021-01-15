تعهد مايك بنس نائب الرئيس، اليوم الجمعة بـ"احترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن".

و قال بنس في تصريحات، "لقد عشنا جميعا ذلك اليوم 6 جانفي .. وكما أوضح الرئيس نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن.. الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك"، مضيفا أن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس "سيؤديان اليمين الدستورية يوم 20 جانفي الجاري بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".

و التقى بنس عشرات من أفراد الحرس الوطني خارج مبنى "الكابيتول"، و اشاد بجهودهم في توفير الأمن "في مثل هذا الوقت المهم في حياة الشعب الأمريكي".

يذكر أن متظاهرين مناصرين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس "الكابيتول" في 6 من يناير الجاري , بعد اشتباكات مع الشرطة وحاصروه لمنع أعضاء الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى إلى وقف عمل الكونغرس وإجلاء أعضائه، في أحداث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد اخر بجروح.

و تحسبا لاي اعمال عنف محتملة، وافقت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) على نشر نحو 21 الفا من افراد قوات الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وقررت السلطات الامريكية تشديد اجراءاتها لتامين مراسم تنصيب بايدن في 20 جانفي الجاري.

من جانبها، اعلنت شرطة الكونغرس اغلاق مجمع الكابيتول أمام الزيارات الجماهرية حتى إشعار آخر، لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب في 20 جانفي الجاري.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "اف بي اي"، كريستوفر راي، ان المكتب يرى "قدرا كبيرا من الاحاديث المقلقة عبر الانترنيت التي تدعو الى احتجاجات مسلحة الاسبوع المقبل مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن".

وأوضح أنه "يتم حاليا تحليل التعليقات المنشورة على الانترنيت والتحقيق فيها لمعرفة ما اذا كانت تمثل "تهديدا حقيقيا"، مضيفا "نحن قلقون بشأن "احتمالية اندلاع أعمال عنف في العديد من الاحتجاجات والتجمعات المخطط لها في العاصمة وفي مباني الكابيتول الحكومية في جميع أنحاء البلاد الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه يشتبه في أن أكثر من 200 شخص يخططون لأحداث على غرار أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، وحذر من أن أي شخص يخطط لأعمال عنف خلال الأيام المقبلة عليه أن ينتظر زيارة من "إف بي آي".

من جانب آخر، نقلت صحيفة "بوليتيكو" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عن مصدرين مطلعين قولهما إن تدريبا على مراسم تنصيب بايدن تأجل إلى الاثنين الماضي، بسبب مخاوف أمنية بعدما كان مقررا الأحد.

و الأربعاء الماضي، بعث الجيش الأمريكي برسالة طالب فيها جنوده ب"التزام الحياد". وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المذكرة التي وقعها جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة أكدت لجنود الجيش الأمريكي أن "الهجوم على مبنى الكابيتول كان عملا إجراميا مناهضا للديمقراطية".

كما أكدت الرسالة أن "جو بايدن، قد تم انتخابه على "النحو الواجب كرئيس قادم وسيؤدي اليمين الدستورية في 20 جانفي".