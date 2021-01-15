سجلت الجزائر 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلنت، اليوم الجمعة، اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام المنصرم إلى 103.381 حالة.

كما تم تسجيل 6 وفاة خلال نفس الفترة، ليبغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2.817 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 196 مريضا تماثل للشفاء،خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي حالات التشافي من الفيروس إلى 70.188 حالة.