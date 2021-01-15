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آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
15 يناير 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلنت، اليوم الجمعة، اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام المنصرم إلى 103.381 حالة.

كما تم تسجيل 6 وفاة خلال نفس الفترة، ليبغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2.817 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 196 مريضا تماثل للشفاء،خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي حالات التشافي من الفيروس إلى  70.188 حالة.

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كلمات دلالية:
كورونا

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