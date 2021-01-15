لقي خمسيني حتفه في شجار " تافه " اليوم الجمعة ، في حي شعبي ببوفاريك في البليدة، متأثرا بجرح بليغ، تعرض له في الرأس، فشل المسعفون من إبعاد عنه درجة الخطر و إنقاذه من موت محتوم.

الجريمة، و حسب شهود، وقعت بسبب تلاسن حاد بين الضحية و الجاني، تطور الى انفعال شديد، انتهى بتوجيه ضربة قاتلة على مستوى الرأس ، لم ينجو منها الضحية .

و هي الجريمة الثانية، التي عرفتها البليدة، في ثاني جمعة على التوالي، حيث تعرض رئيس بلدية واد جر الأسبق و زوجته، إلى جريمة قتل بشعة، من جارهم القاصر، للسطو على بعض الدنانير.