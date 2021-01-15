أجريت، اليوم الجمعة، أربعة لقاءات في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عرفت التحاق شبيبة الساورة بفرق الوصافة فيما واصل اتحاد بلعباس استفاقته.

وعلى ملعب 20 أوت ببشار، حققت شبيبة الساورة فوزا صعبا على حساب نصر حسين داي بنتيجة هدفين لهدف، سجلت كلها من نقطة ضربة الجزاء عن طريق محمد ربيع مفتاح للنصرية في الدقيقة 58 وبلعيد حميدي للساورة في الدقيقتين 64 و80.

وبهذا تعود شبيبة الساورة لسكة الانتصارات بعد هزيمة الجولة الماضية بسكيكدة، وتلتحق بالمركز الثاني في جدول الترتيب رفقة جمعية عين مليلة ومولودية الجزائر برصيد 14 نقطة، علما أن العاصميون تنتظرهم غدا مواجهة صعبة ضد الرائد وفاق سطيف.

ثاني فريق استفاد من مقابلات اليوم هو أولمبي المدية الذي حقق ثالث انتصار له خارج القواعد هذا الموسم، جاء على حساب جمعية عين مليلة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وسجل الأهداف حامية (د 23) للجمعية وكموخ (د 5)، دادش (د 41)، بعلي (د 78) للأولمبي الذي ارتقى للمركز الخامس برصيد 13 نقطة.

من جهته تجاوز أولمبي الشلف نظيره أهلي برج بوعريريج بشق الأنفس بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع من المقابلة سجلهما كل من محرزي (د 90+2) وطاهر (د 90+5).

هذا الفوز سمح للاولمبي بتعويض خسارة النصرية في الجولة الماضية والارتقاء للمركز الخامس رفقة أولمبي المدية برصيد 13 نقطة، فيما يواصل الأهلي الغرق في بداية هذا الموسم محتلا المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وعرفت مقابلات اليوم تسجيل اتحاد بلعباس لثاني فوز هذا الموسم والأول خارج القواعد، جاء على حساب اتحاد بسكرة بنتيجة هدف لصفر سجله مترف في الدقيقة 67.

هذه النتيجة جعلت "المكرة" تتنفس قليلا بعد بداية الموسم الصعبة، مؤكدة الفوز المحقق في الجولة الماضية ضد نجم مقرة، حيث رفع البلعباسيون رصيده للنقطة الثامنة، وهو نفس رصيد اتحاد بسكرة في المركز 11.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس 0 - 1

شبيبة الساورة - نصر حسين داي 2 - 1

أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج 2 - 0

جمعية عين مليلة - أولمبي المدية 1 - 3

الخميس 14 جانفي:

شبيبة سكيكدة - شباب قسنطينة 0 - 0

السبت 16 جانفي:

نجم مقرة - نادي بارادو

وداد تلمسان - شبيبة القبائل

شباب بلوزداد - مولودية وهران

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر - سريع غليزان

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 19 7

2. مولودية الجزائر 14 6

--. شبيبة الساورة 14 7

--. جمعية عين مليلة 14 8

5. أولمبي المدية 13 7

--. أولمبي الشلف 13 8

7. شباب بلوزداد 11 5

--. مولودية وهران 11 7

9. شبيبة القبائل 9 7

--. سريع غليزان 9 7

11. نادي بارادو 8 7

--. اتحاد الجزائر 8 7

--. شبيبة سكيكدة 8 8

--. اتحاد بسكرة 8 8

--. اتحاد بلعباس 8 8

16. شباب قسنطينة 7 7

17. نصر حسين داي 6 8

18. نجم مقرة 4 7

--. وداد تلمسان 4 7

20. أ. برج بوعريريج 2 8.