تمكن فريق أولمبي المدية، اليوم، من تحقيق الفوز الرابع على التوالي بعين مليلة أمام الإتحاد المحلي بواقع 3/1 (كموخ د5، داداش د40 ،بعلي د70 )، ليرتقي بذلك اشبال المدرب حجار الى المركز السادس بمجموع 13 نقطة مع ناقص مقابلة أمام شباب بلوزداد. وفي هذا الإطار، قال عوامري عبدالغني المدرب المساعد للاولمبي للخبر أن الأولمبي بإمكانه أن يلعب على الألقاب و نتيجة اليوم هي تأكيد لثلاث انتصارات حققها الاولمبي أمام كل من إتحاد العاصمة، نجم مقرة و وداد تلمسان.

الفريق رغم الأزمة المالية وعدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم بإمكانها ان ينافس هذا الموسم على الألقاب اذا ما تم توفير الإعانات المالية لفريق يحتاج الى تدخل سريع من السلطات وتمكينه مثل باقي الفرق من شركة تدعمه.

ومن المنتظر ان يستضيف الأولمبي خلال الجولة المقبلة على أرضية ميدانه اتحاد بسكرة، فيما تبقى مباراته المتأخرة أمام شباب بلوزداد، محددة بتاريخ الثاني من شهر فيفري المقبل.