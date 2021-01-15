كشف اللاعب السابق في صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد حمزة ورداس أن لقاء "الخضر" ليلة أمس ضد المغرب يعتبر بمثابة المباراة التحضيرية تحسبا لمواجهة إيسلندا والبرتغال.

وعن اللقاء، حلل هذا الأخير الآداء المتوسط للعناصر الوطنية في البداية إلى غياب التحضير الجيد من الناحية البسيكولوجية والتقليل من شأن المنافس، ما أخرج لاعبي الفريق الوطني من المواجهة حيث انتهز المغاربة الفرصة لتعزيز الفارق.

وأضاف حمزة لـ"الخبر" قائلا: في الشوط الثاني تدارك "الخضر" الأخطاء التي ارتكبت في النصف الأول من اللقاء وظهرت لمسة المدرب، كما كانت مساهمة الحارس خليفة غضبان كبيرة وخاصة أيوب عبدي مع رضا عريب على الرواق الأيمن الذين صنعوا الفارق وساهموا في تقليص الفارق.

واعتبر نفس المتحدث أن محاولة الفريق المغربي اللعب بالتشكيلة الدفاعية 3-3 و 5-1 سهلت من مهمة عودة منتخبنا الوطني بسرعة بعد الاستغلال الجيد لأخطاء المنافس.

في الأخير أتمنى حمزة ورداس أن يحقق المنتحب الوطني التأهل إلى الدور الثاني والفوز في المواجهات القادمة للذهاب بعيدا في البطولة العالمية.